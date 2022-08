Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat din sesiunea de toamna vor fi afisate pe site-ul edu.ro, astazi, pana in ora 12:00.Rezultatele de la sesiunea august - septembrie a examenului de Bacalaureat vor fi afisate in format anonimizat miercuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Contestatiile pot fi depuse miercuri, in intervalul orar 12,00 - 18,00, atat in ... citeste toata stirea