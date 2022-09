Bacalaureat 2023. Calendarul examenului, publicat in Monitorul Oficial

Examenul de Bacalaureat 2023 incepe pe 12 iunie cu proba de limba romana oral. Probele scrise au loc intre 26 si 29 iunie, potrivit Edupedu.ro.Calendarul examenului de Bacalaureat 2023 a fost publicat in Monitorul Oficial. Probele scrise incep la finalul lunii iunie.Pe 2 iunie este ultima zi de cursuri pentru elevii care sunt anul acesta in clasa a XII-a sau a XIII-a.Inscrierea pentru sesiunea de vara se face in perioada 29 mai - 2 iunie 2023. In perioada 12-21 iunie 2023 are loc ... citeste toata stirea