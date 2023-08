Luni incepe o noua sesiune a bacalaureatului 2023. Elevii care nu au promovat examenul in sesiunea de vara o pot face in cea de toamna, care incepe, luni, cu proba competentelor.Probele de competente se desfasoara in perioada 7 - 11 august. Probele de competente se vor echivala cu mediile din liceu la Limba romana, limbi straine si Tehnologia Informatiei. Ulterior, probele scrise incep din 16 august.Rezultatele se afiseaza pe 25 augustRezultatele partiale la sesiunea de toamna a ... citeste toata stirea