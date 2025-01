Bacalaureat 2025. Liceele vor primi un set de recomandari pentru organizarea probelor de competente

Bacalaureat 2025. Elevii de clasa a XII-a sustin primele probe, cele de competente, la sfarsitul lunii ianuarie. Astfel, liceele vor primi un set de recomandari pentru organizarea probelor orale.Sorin Ion, secretar de stat in Ministerul Educatiei, a declarat, intr-o interventie telefonica la TVR Info, ca vor fi emise recomandari pentru licee, in privinta organizarii probelor de competente de la Bacaureat 2025, transmite Edupedu.ro.In perioada 27 ianuarie - 7 februarie are loc evaluarea ... citește toată știrea