Calendarul examenului de Bacalaureat 2024 a fost publicat in Monitorul Oficial marti seara, 5 septembrie. Astfel, potrivit hotararii, pe 7 iunie este ultima zi de cursuri pentru elevii care sunt anul acesta in clasa a XII-a sau a XIII-a. Inscrierea pentru sesiunea de vara se face in perioada 3 - 7 iunie 2024. In perioada 17-27 iunie 2024 are loc evaluarea ... citeste toata stirea