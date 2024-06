Bacalaureatul "cu repetitie", mai scump

Inscrierea la Bacalaureat 2024 s-a scumpit pentru cei care dau examenul a treia oara, la fel si taxa per proba, care difera in functie de judet, conform unei adrese a Ministerului Educatiei, in care se precizeaza ca se achita 464 lei pentru toate probele. In functie de numarul probelor pe care le sustine candidatul, luandu-se in calcul toate cheltuielile necesare examinarii fiecarui candidat, inspectoratele judetene stabilesc taxa per proba, potrivit adresei."Candidatii din promotii ... citește toată știrea