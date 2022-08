Bacalaureatul de toamna incepe maine cu proba scrisa la limba romana. Calendarul probelor

Sesiunea august - septembrie 2022 a examenului bacalaureat incepe marti, 16 august. S-au inscris la examen aproape 35.000 de candidati, iar peste 90% dintre provin din promotia curenta. Probele scrise se vor desfasura in 138 de centre de examen. Toate salile de examen au in dotare camere de supraveghere video si audio. Este interzisa introducerea in salile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete, manuale, dictionare, notite, insemnari etc., precum si cu orice ... citeste toata stirea