Bacalaureatul din 2027, "bazat pe competente, la alegerea fiecaruia, personalizat"

Elevii care vor termina liceul in 2027 ar putea sa dea un Bacalaureat "complet diferit", un "examen bazat pe competente, la alegerea fiecaruia, personalizat". Cel putin asa le-a transmis ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, participantilor la un eveniment gazduit, joi, de Colegiul National Mihai Viteazul din Bucuresti. Noul tip de examen va fi sustinut de elevii care incep in septembrie 2023 clasa a IX-a. "As vrea un Bac in care probele de competenta sa fie reale, adevarate si sa poata sa ... citeste toata stirea