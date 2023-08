Examenul de Bacalaureat 2024 va incepe din 17 iunie, cu proba de evaluare a competentelor in limba romana, potrivit calendarului in draft publicat spre consultare de catre Ministerul Educatiei. Elevii de clasa a XII-a termina cursurile pe 7 iunie 2024, potrivit calendarului pentru anul scolar 2023-2024. In perioada 1-4 iulie ar urma sa fie probele scrise.Pe de alta parte, in ceea ce priveste Evaluarea Nationala, examenele scrise ar incepe dupa a doua zi de Rusalii si in saptamana urmatoare ... citeste toata stirea