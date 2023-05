Colegiul National "Andrei Saguna" Brasov intra in etapa finala pentru a obtine acreditarea pentru Bacalaureatul international, dupa un an de cand a inceput demersurile in acest sens. Daca va primi acreditarea, colegiul brasovean va fi singura scoala de stat din tara care va avea in oferta o astfel de optiune, potrivit conducerii Colegiului.20 de locuri cu selectie deschisa pentru candidati din tara sau strainatate. Testarea, in septembrieDirectorul Colegiului National "Andrei Saguna", prof. ... citeste toata stirea