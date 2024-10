Bachus a fost in tura de noapte

Vineri, 4 octombrie - duminica, 6 octombrie, a fost un sfarsit de saptamana al betivilor de noapte. In rapoartele agentilor de la Politia Rutiera apar exclusiv soferi care au fost prinsi incalcand legea, credeau ei, sub "protectia" noptii.Primul caz a fost raportat vineri, 4 octombrie, in jurul orei 23:50, de la Codlea: patrula de noapte, la un control de rutina, a depistat un sofer, pe strada 9 Mai, si fara permis, sI cu o alcoolemie de 0,82 la mie, si cu test pozitiv pentru stupefiante. ... citește toată știrea