Bacteria "mancatoare de carne" a aparut si la noi

Managerul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" din Bucuresti, Simin Aysel Florescu (foto), semnaleaza o schimbare semnificativa in profilul pacientilor din Romania: tot mai multi oameni care lucreaza sau au luptat in zone cu risc ridicat contracteaza boli tropicale, aducand o noua provocare pentru sistemul medical national. Ba mai mult, in tara noastra ar fi prezenta si bacteria "mancatoare de carne", care a infectat 977 de oameni din Japonia."Incepem sa ne ... citește toată știrea