Bagat in arest, ca sa nu-si mai terorizeze sotia la 2 noaptea

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Fagaras efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "amenintarea" si "incalcarea de catre persoana impotriva careia a fost emis un ordin de protectie provizoriu a oricareia dintre masurile dispuse prin ordinul de protectie provizoriu".Este vorba despre un caz petrecut luni, 12 septembrie, in jurul orei 17.30, cand politistii au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112 de catre o femeie, in varsta de ... citeste toata stirea