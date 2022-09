Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost alertat sa intervina pentru primul ajutor in cazul unei persoane lovita de tren in zona parcului de pe strada Crinului.S-a deplasat la fata locului un echipaj SMURD, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Brasov, maior Ciprian Sfreja.Victim a este un baiat in varsta de 17 ani. A ... citeste toata stirea