Baietii - la 30 de ani, fetele - la 25 de ani

Tinerii romani parasesc casa parinteasca la o varsta mai inaintata decat media europeana - in medie, la 27,7 ani, dar varsta este considerabil mai ridicata in cazul persoanelor de sex masculin, decat in cazul celor de sex feminin, potrivit celor mai recente date Eurostat, publicate la inceputul acestei saptamani. Situatia plaseaza Romania in topul tarilor cu cea mai ridicata rata de supraaglomerare a gospodariilor in care locuiesc tineri.Astfel, potrivit Eurostat (date din 2023), daca in ... citește toată știrea