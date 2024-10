"Balada", lansata in Albania

Aparut in 2020, la Editura Creator, romanul "Balada", de Adrian Lesenciuc, a fost tradus in albaneza si lansat la Tirana, in prezenta scriitorului brasovean. Presedintele Uniunii Scriitorilor din Brasov a fost in tara care are imnul national pe o melodie compusa de Ciprian Porumbescu (personaj principal in "Balada") insotit de Virgil Onita, patron al unei librarii din orasul nostru."A fost o bucurie sa vad acest volum, *Balada*, tradus in albaneza. Nu cred ca este unul dintre romanele mele la ... citește toată știrea