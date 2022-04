Balizajul de la Aeroportul International Brasov, de categorie maxima

Sistemul de balizaj de la Aeroportul International Brasov-Ghimbav a intrat in etapa probelor de punere in functiune si receptie la terminarea lucrarilor. Conform declaratiei presedintelui Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, sistemul de balizaj al aeroportului de la Brasov este de categorie 3. "Este categoria maxima in ceea ce priveste operatiunile de dirijare a aeronavelor in conditii de vizibilitate redusa. Sistemul de balizaj ajuta aeronavele sa aterizeze chiar in conditii de ... citeste toata stirea