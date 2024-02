Balul Portului Popular la Rupea, la inceputul lunii martie

Balul Portului Popular de la Rupea are loc anul acesta la inceput de martie.Asociatia "Junii Cetatii" Rupea si Muzeul de Etnografie Brasov va invita sambata, 2 martie, incepand cu ora 16:00, la cea de-a 51 editie a Balului Portului Popular, care se va desfasura la restaurantul "Dumbrava" din Rupea.Participarea la bal costa 130 lei/persoana, iar intrarea se face doar in baza unei rezervari la numerele de telefon 0723669245 si 0749328116.Esinuta in ... citește toată știrea