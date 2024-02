Bancile cu "soare": Ce cred brasovenii despre ele

La sfarsitul saptamanii trecute au aparut primele banci inteligente in zona centrala a Brasovului. Trecatorii care au nevoie sa isi incarce telefonul o pot face la aceste banci, fie ca au cablu asupra lor sau nu. In plus, in zona bancilor exista si acces wireless la Internet si alte cateva servicii pentru cei care folosesc telefoane, tablete sau laptopuri. Bancile sunt dotate cu cate doua celule fotovoltaice pentru energia necesara, astfel ca pretul bancilor este unul destul de ridicat. ... citește toată știrea