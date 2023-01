Banciu: Artificiile de Revelion au afectat calitatea aerului

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a constatat, in noaptea de 31.12.2022 spre 01.01.2023, prin Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA), o depasire semnificativa a limitelor la care calitatea aerului poate reprezenta un pericol pentru sanatatea umana.Cele mai multe depasiri ale pragurilor "rau", "foarte rau" si "extrem de rau", in ceea ce priveste calitatea aerului, s-au inregistrat in Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Depasiri ingrijoratoare ale nivelurilor ... citeste toata stirea