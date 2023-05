Patru perchezitii au avut loc miercuri dimineata, in Bucuresti intr-un dosar vizand punerea in circulatie de bancnote de 500 de euro falsificate. Conform anchetatorilor, banii au fost incarcati in bancomatele unei banci, prejudiciul fiind de aproximativ 240.000 de euro."La data de 3 mai a.c., politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Oficiul National Central pentru Combaterea Falsului de Moneda, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, au efectuat 4 ... citeste toata stirea