BANCNOTE FALSIFICATE, puse in circulatie in Romania. Politia, in stare de alerta maxima

Un barbat din judetul Alba a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat ca a pus in circulatie mai multe bancnote contrafacute de 100 si 200 de euro.Faptele s-au petrecut in lunile iulie si august din acest an.Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia au anuntat, miercuri, ca procurorii au facut patru perchezitii domiciliare in comuna Vintu de Jos, intr-un dosar de inselaciune ... citește toată știrea