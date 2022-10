"Bancorex", surpriza Craciunului

Dupa multi ani in care a fost in paragina sau in renovare, fostul sediu Bancorex (unde, in prima parte a secolului trecut a fost si Banca Saseasca) de la intersectia strazilor Republicii si Michael Weiss va fi redeschis in scurt timp. Inaugurarea cladirii e inclusa ca reper in agenda evenimentului "Magia iernii la Brasov", organizat de municipalitatea brasoveana in perioada sarbatorilor de iarna. Mai exact, in imobilul de pe strada Michael Weiss nr. 22, in perioada 30 noiembrie 2022 - 15 ... citeste toata stirea