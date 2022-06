Bancorex-ul, dezvelit in iulie. Cladirea va arata ca in 1906

Incepute in anul 2019, lucrarile la fostul sediu Bancorex de la intersectia strazilor Republicii si Michael Weiss din Brasov trebuie sa fie gata luna viitoare. Daca nu respecta termenul, constructorul va trebui sa plateasca penalitati de intarziere. Anuntul a fost facut miercuri, 22 iunie, de primarul Brasovului, Allen Coliban, dupa ce a mers pe santier, pentru a vedea care este stadiul lucrarilor. De altfel, dupa aceasta vizita in teren, edilul a declarat ca "am primit garantii din partea ... citeste toata stirea