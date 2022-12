Banda desenata istorica din Balcani, la Bruxelles

Dupa Brasov si Tirana, expozitia internationala ,,CAN for Balkans", realizata de Muzeul Judetean de Istorie Brasov, a ajuns la Bruxelles, la Centre Belge de la Bande Dessinee (Comics Art Museum Brussels), unde va ramane pana in 8 ianuarie.In cadrul vernisajului, care a avut loc pe 21 decembrie, a fost lansat si catalogul proiectului european, un album de 336 pagini, cu text in limba engleza, care cuprinde benzile desenate istorice noi, realizate si selectate in cadrul proiectului, rezumatele ... citeste toata stirea