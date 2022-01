Banderola neagra sau bursa de la 9,00

Dupa ce Ministerul Educatiei a decis cresterea pragului de acordare a burselor de merit la 9,50, de la 8,50, asociatiile de elevi din tara au anuntat ca vor incepe greva japoneza in scoli. Astfel, in aceasta saptamana vor purta banderole albe la mana. Asociatiile de elevi din tara au mai anuntat ca vor sa actioneze in instanta Ministerul Educatiei.Elevii din Brasov propun banderola neagra, dar se gandesc si la alte forme de protest."O sa avem o sedinta in Consiliul Judetean al Elevilor, ... citeste toata stirea