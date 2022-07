Bani de la stat: 4.550 de euro pentru fertilizare in vitro

Programul accesibil cuplurilor din Bucuresti initiat de Gabriela Firea pe cand era primarul Capitalei va fi implementat si la nivel national. Proiectul de Hotarare de Guvern, pus in dezbatere publica de Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse (MFTES) prevede ca in 2022 5.000 de cupluri sau femei infertile vor putea beneficia de un ajutor financiar de maximum 22.500 lei pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro/embriotransfer.Ministerul Familiei a anuntat conditiile ... citeste toata stirea