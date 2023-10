Ministerul Muncii, prin Agentia Nationala de Ocupare si Formare Profesionala, are un program finantat din fonduri europene care prevede ca fiecare roman care a locuit cel putin 36 de luni consecutiv in orice tara europeana si doreste sa revina acasa, primeste suma de 2.500 euro, bani livrabili in doua transe, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu."Statul, prin institutiile sale, face eforturi constante pentru ca oamenii sa revina acasa. O prima dovada ca statul ... citeste toata stirea