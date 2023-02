Bani din PNRR pentru crese si gradinite

Pana in 7 martie, primariile, in parteneriat cu scolile, pot depune proiecte pentru servicii complementare de educatie timpurie, crese si gradinite, de cel mult 250.000 de euro, in cadrul unui nou apel competitive lansat de Ministerul Educatiei, pentru "Dezvoltarea serviciilor de educatie timpurie complementare", finantat din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Vor fi prioritizate proiectele care se vor implementa in comunitati rurale izolate, defavorizate din punct de vedere ... citeste toata stirea