Bani europeni pentru a ajuta copii din medii defavorizate sa nu ajunga in sistemul de protectie

Masuri de sprijin si servicii comunitare integrate prin care minim 251 de copii din judet sa nu fie separati de familie si sa ajunga in sistemul de protectie sociala, minim 15 copii reintegrati in familie, dar si alte masuri pentru minim 240 de copii. Sunt obiective ale proiectului "SCOP Brasov - Servicii Comunitare pentru Copii Oferite in Parteneriat in Judetul Brasov", finantat cu bani europeni, ce va fi pus in aplicare de cei de la Asociatia de Servicii Sociale SCUT, in urmatorii trei ani, ... citește toată știrea