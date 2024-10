Bani europeni pentru reducerea abandonului scolar

Peste 240 de milioane de euro pentru reducerea abandonului scolar in invatamantul primar, prin Programul Educatie si Ocupare. I-a anuntat Bogdan Cristescu, secretar de stat in Ministerul Educatiei, la lansarea locala a "Education at a Glance 2024", a doua editie a raportului comparativ al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Tot el a anuntat si primele primele rezultate ale PNRAS (Programul National de Reducere a Abandonului Scolar)."Prin PNRAS abordam problema ... citește toată știrea