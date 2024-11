Bani in plus pentru drumurile judetene, din rezerva Guvernului. A fost aprobat si costul final pentru "podul NATO" de la Voila

Consilerii judeteni brasoveni au adoptat miercuri, 13 noiembrie, o noua rectificare a bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, a creditelor de angajament si a listelor de investitii aferente pe anul 2024."Avand in vedere ca am primit prin hotarare de guvern o alocare din Fondul de rezerva bugetara in valoare de 5,9 milioane de lei, am decis suplimentarea cu aceasta suma a creditelor ... citește toată știrea