Bani pentru depozitarea carnii de porc. APIA primeste cereri de la producatori pana la 29 aprilie

Producatorii de carne de porc pot obtine sprijin financiar pentru stocarea carnii de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Cererile de sprijin se pot depune in perioada 25 martie-29 aprilie 2022. Stocarea privata a carnii de porc este un sprijin acordat, in situatia in care, pretul mediu de piata pentru carcasele de porc se afla sub pretul de referinta. Ajutorul se acorda operatorilor care, intr-un termen determinat, retrag de pe piata o cantitate de carne de porc, ... citeste toata stirea