Bani pentru inca 80 de statii de incarcare a masinilor electrice

Primaria Brasov a anuntat ca in 4 martie a obtinut o noua finantare de la Administratia Fondului de Mediu (AFM) pentru achizitionarea si montarea 80 de statii de incarcare a masinilor electrice.Anuntul a fost facut marti, 5 martie, de primarul Brasovului, Allen Coliban, care a precizat ca noile statii "vor fi amplasate in interiorul cartierelor, pentru a asigura acest serviciu rezidentilor. Prin acest proiect, Brasovul ajunge la 250 de statii publice de incarcare, unele instalate, altele in ... citește toată știrea