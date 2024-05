Bani pentru reabilitari energetice si panouri fotovoltaice. Cine si cum poate intra in posesia voucherelor date de stat

Ministrul Fondurilor Europene anunta ca UE da drumul la 300 de milioane de euro, bani sub forma de vouchere ce pot fi folosite pentru reabilitari energetice si panouri fotovoltaice.Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Adrian Caciu a anuntat ca "300 milioane euro disponibile pentru consumatorii vulnerabili de energie care vor beneficia de vouchere pentru imbunatatirea eficientei energetice in cadrul gospodariilor individuale", deoarece a fost lansat in dezbatere publica ghidul ... citește toată știrea