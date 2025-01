Bani pentru valorificarea resurselor naturale si balneare. Comunele pot obtine maxim 2,2 milioane de euro de la ADR Centru pentru un proiect

Comunele din zona Fagarasului pot valorifica resursele naturale si balneare folosind programul lansat de ADR Centru finantat din bani europeni. Marti, 21 ianuarie, PR Centru a dat publicitatii modificarile aduse Ghidului de finantare. Dupa lansarea in mai 2024 a programului cu finantare europeana ,,Protejarea si valorificarea in scop turistic a patrimoniului natural si a resurselor balneare", ADR Centru, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul ''Regiunea Centru'' (PR Centru), a ... citește toată știrea