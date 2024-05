Banii de la Bucuresti vin greu. 188 de milioane de lei "pe drum" la final de 2023

Consilierii judeteni brasoveni au aprobat in sedinta de plen din 23 mai executia bugetului judetului pe anul 2023. "Anul 2023 a fost unul in care Consiliul Judetean Brasov a realizat numeroase investitii. Aceasta tendinta va fi continuata si in anul 2024", a declarat presedintele Consiliului Judetean Brasov, Todorica Serban, dupa sedinta de plen a Consiliului Judetean.Conform hotararii de Consiliu Judetean, in anul 2023, Consiliul Judetean Brasov a estimat venituri totale in valoare de 689. ... citește toată știrea