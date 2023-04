Un nou mecanism de restituire a fostelor taxe auto a aparut in vara trecuta, odata cu oficializarea OUG 93/2022. Noul mecanism a aparut ca urmare a unei decizii din 2020 a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, prin care s-a decis ca perioada de un an in care s-au putut cere banii, stabilita prin mecanismul anterior din 2017, a fost prea scurta.Pentru ca noul mecanism sa se poata aplica era nevoie, asa cum e subliniat chiar in ordonanta ce-l introduce, de aprobarea, prin ordin comun al ... citeste toata stirea