Amin Zahra, medic specialist de Terapie Intensiva in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a devenit cunoscut publicului in special in timpul pandemiei, cand a vorbit adesea despre lupta din spitale cu noul coronavirus si a promovat vaccinarea. Insa, vineri, 9 iunie, a postat un mesaj controversat pe Facebook.Medicul, de origine israeliana, nascut in Ierusalim, cu cetatenie romana si cu peste 45.000 de urmaritori pe Facebook, a postat pe contul sau o gluma care a starnit ... citeste toata stirea