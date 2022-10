In cursul zilei de sambata, 8 octombrie, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Voila au depistat pe raza localitatii Venetia de Sus, din judetul Brasov, un barbat, in varsta de 46 ani, care transporta cu un autovehicul material lemnos, fara a detine documente legale, conform legislatiei in vigoare. ... citeste toata stirea