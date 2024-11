Barbat arestat pentru furt

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Fagaras efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Fagaras, cu un barbat in stare de arest preventiv, dupa ce ar fi patruns fara drept si ar fi sustras bunuri din societati comerciale.In data de 20 noiembrie a.c., politistii din Fagaras au fost sesizati cu privire la faptul ca, dintr-o unitate comerciala situata pe strada 13 Decembrie, ... citește toată știrea