Barbat dat disparut, gasit decedat intr-o camera de hotel din Slatina

Un barbat din judetul Olt, dat disparut de familie, a fost gasit decedat intr-o camera de hotel din Slatina. Cauza exacta a decesului urmand sa fie stabilita.Un barbat de 35 de ani, dat disparut de familie, joi, a fost gasit mort, vineri, in camera unui hotel din Slatina.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, un barbat in varsta de 35 de ani, din Slatina, dat disparut de familie in urma cu o zi, a fost gasit decedat, vineri dupa amiaza, intr-o camera de hotel din municipiu. ... citește toată știrea