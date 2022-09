Barbat de 60 de ani din Sebes beat la volan si cu permisul de conducere anulat. Era la a treia aventura pe sosea

Un barbat, in varsta de 60 ani, care conducea un autovehicul pe raza localitatii Sebes a fost oprit de politisti pentru un control joi, 15 septembrie a.c. In urma verificarilor politistii au constatat faptul ca barbatul are permisul de conducere anulat, neavand dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Procedandu-se la testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0,73 mg/l alcool pur. In consecinta, acesta a fost condus la ... citeste toata stirea