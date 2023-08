Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov da urmatorul comunicat de presa:S-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata doua persoane cu privire la savarsirea a cate o infractiune de talharie calificata, prevazuta de art. 233 - 234 alin. (1) lit. d) Cod Penal, situatia de fapt fiind urmatoarea:In noaptea de 5/6.08.2023, in jurul orei 02:00, persoana vatamata, persoana de sex masculin in varsta de 69 de ani, a adormit pe o banca in proximitatea unui centru comercial de pe Soseaua ... citeste toata stirea