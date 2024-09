Barbat de 71 de ani, din Bistrita-Nasaud, arestat pentru ca a oferit droguri unei minore, in schimbul unor favoruri sexuale

Un batran din Bistrita-Nasaud a fost arestat la domiciliu pentru ca ar fi oferit droguri unei fete de 15 ani, in schimbul unor servicii sexuale.Un barbat de 71 de ani din judetul Bistrita-Nasaud a fost arestat preventiv si, ulterior, plasat in arest la domiciliu, pe motiv ca ar fi oferit pentru consum droguri unei minore, in schimbul unor favoruri sexuale, relateaza News.ro. ... citește toată știrea