Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane, dupa ce au fost sesizati, in data de 6 august a.c., in jurul orei 13.00, cu privire la faptul ca numitul TETEA OLIVER, in varsta de 83 de ani, a plecat in cursul zilei de 5 august a.c. de la domiciliul sau, din orasul Zarnesti, spre zona denumita "Sub Barc", din localitate, si ... citeste toata stirea