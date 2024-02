Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov- Sectia 4 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana banuita in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunii de "lovire si alte violente".La data de 4 februarie a.c., in jurul orei 18:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 4 Politie, impreuna cu Serviciul Criminalistic si cu jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Brasov, s-au deplasat pe strada 13 Decembrie, din ... citeste toata stirea