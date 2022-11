Barbat din Fagaras urmarit pe strazi de politisti. Acesta nu are permis de conducere si a refuzat recoltarea de probele de sange

Un echipaj de politie din cadrul Politiei municipiului Fagaras a fost nevoit sa urmareasca un autoturism dupa ce persoana aflata la volan n-a oprit la semnalele emise. S-a intamplat in dimineata de 26 noiembrie a.c., in jurul orei 9.00, pe strada Plopului din municipiu. Barbatul a fost prins, iar oamenii legii l-au verificat in bazele de date. Era un tanar de 28 de ani, din municipiul Fagaras, care nu detine permis de conducere.,,Intrucat ... citeste toata stirea