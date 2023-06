Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Hoghiz efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie".Astfel, in data de 1 iunie a.c., in jurul orei 20.00, politistii au fost alertati de catre o femeie cu privire la faptul ca ar fi agresata fizic de catre concubin in timp ce se aflau la ... citeste toata stirea