Barbat din judetul Brasov, retinut de politisti dupa ce si-a alungat mama din casa si a incalcat ordinal de protectie emis pe numele sau

Politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu un barbat in stare de retinere, dupa ce acesta ar fi incalcat prevederile dispuse prin ordinul de protectie provizoriu emis pe numele sau.La data de 06 mai a.c, in jurul orei 09:00, politistii au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca fiul sau, care s-ar afla sub influenta bauturilor alcoolice, ar fi provocat un scandal si ar fi alungat-o de la domiciliu. ... citește toată știrea